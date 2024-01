Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA CARSOLI ORICOLA E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; SEMPRE IN DIREZIONESI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL, FINO AL PROSSIMO 2 FEBBRAIO CHIUSA AL TRANSITO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA IL BIVIO PER VIA APPIA NUOVA E IL BIVIO PER VIA VASCARELLE: ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...