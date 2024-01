Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA A1 FIRENZE-, NEL DETTAGLIO AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DA ORTE SCALO FINO A CHIUSI IN DIREZIONE NORD; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN CORSO SUL TERRITORIO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’EPIFANIA: NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA SI STA SVOLGENDO L’EVENTO “LA BEFANA VIEN DI NOTTE”: FINO ALLE 20 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN LARGO DEL POPOLO E ALTRE VIE E PIAZZE INTERESSATE; SEMPRE PER LA FESTA DELL’EPIFANIA, A CASSINO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER L’INTERA GIORNATA IN PIAZZA LABRIOLA, MENTRE A MONTALTO DI CASTRO, PER ...