Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO E BUONA EPIFANIA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO TUTTAVIA E’ PRESENTE SULLA A1 FIRENZE-, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE NORD; SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, FINO AL PROSSIMO 2 FEBBRAIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL SARA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA IL BIVIO PER VIA APPIA NUOVA E IL BIVIO PER VIA VASCARELLE: ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral