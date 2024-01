Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIO13.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE, TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 460 CIRCA; AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. PER CHI VIAGGIA VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE ALLO SVINCOLO DI ATTIGLIANO E RIENTRARE A ORVIETO. RESTANDO SULL’AUTOSTRADA A1, MA NEL TRATTONAPOLI, ABBIAMO RALLENTAMENTI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA FROSINONE E FERENTINO VERSO LA CAPITALE. E SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DISEGNALIAMO UN INCIDENTE AL KM 12+000 DELLA A24TERAMO TRA L’USCITA DI TIVOLI E IL NODO A24-A1. PRESTARE ...