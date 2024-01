Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIO12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZEÈ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 517+000, AL MOMENTO SONO 3 I KM DI CODA IN DIMINUZIONE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE. E SEMPRE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, MA NEL TRATTONAPOLI, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO. ANDIAMO SULLA NETTUNENSE, PER TRAFFICO SI SONO FORMATE CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, IL TRASPORTO ...