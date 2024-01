Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIO9.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI, LO RICORDIAMO, LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 T CHE, FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE. FINO AL 2 FEBBRAIO CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA NUOVA E VIA VASCARELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA. TRAFFICO DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI. TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO ANCORA PER OGGI ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ, CON LE LINEE GRATUITE FREE 1 E FREE 2 ...