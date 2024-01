Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIO8.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE, AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. FINO AL 2 FEBBRAIO CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA NUOVA E VIA VASCARELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. E ANCORA PER OGGI, NELLA CAPITALE, ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LE FESTIVITÀ: IN STRADA DALLE 9 ALLE 21 LE LINEE GRATUITE FREE 1 E FREE 2 E DALLE 9 ALLE 20 LA LINEA 100. INTENSIFICATO, INOLTRE, IL SERVIZIO DELLE LINEE A E C DELLA METROPOLITANA. TUTTI I DETTAGLI SU ...