Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 6 gennaio 2024)DEL 6 GENNAIO7.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA, CHE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE VIENE SEGNALATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO. A FAVORIRE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 T CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9 FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA. INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 18-24 ORE: SONO INFATTI PREVISTE SUL...

Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze da Genova perFiumicino e Amsterdam. In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma non si registrano al momento altri danni o ...Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze da Genova perFiumicino e Amsterdam. In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma non si registrano al momento altri danni o ...