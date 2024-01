Vettel e le parole drammatiche su Schumacher | ' Cosa mi ha detto nell' ultima conversazione'

"Quando ho saputo dell'incidente, il mio primo pensiero è andato subito all'ultima conversazione che abbiamo avuto insieme - sottolinea- in quell'occasione gli dissi che sarei diventato padre.Ma anche colui che ha raccolto l'eredità di Schumacher in pista, Sebastianha voluto lasciare un pensiero per Schumi mentre tra tutti, hanno commosso il ricordo e ledel fratello Ralf . ...Il pilota rivela l’incontro con con il leggendario ferrarista prima dell’incidente sulle piste da sci avvenuto dieci anni fa ...Arrivano le toccanti parole dell'ex pilota tedesco, che ricorda il collega Michael Schumacher prima del tragico incidente ...