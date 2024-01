Verificare la credibilità del cristianesimo | fenomeno da vivere più che da analizzare

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 gennaio 2024) C’è un problema a cui nessuno sfugge. Non i politici, non gli analisti, non gli intellettuali, nemmeno i commercianti e gli influencer, io stesso e ognuno di noi ci dobbiamo fare i conti quotidianamente. Il titolo di un bel libro di Ezio Prato – scritto in un italiano chiaro e lineare pur affrontando un tema complesso – lo sintetizza icasticamente: “” (Cittadella Editrice, 178 pagine, euro 14,90). È il problema dei problemi, la questione metodologica di fondo di ogni vita associata, sia questa la società civile, la comunità scientifica, il vituperato “palazzo”, la Chiesa cattolica, la comunità internazionale, l’Europa o un’associazione di categoria. Non c’è vera possibilità di conoscenza – dice sostanzialmente il professor Prato – se non attraverso una comunità che conquista la nostra fiducia. Non solo, lo sviluppo della conoscenza – fattore indispensabile ...