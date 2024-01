Vento fino a burrasca e temporali dal barese al Salento | la Puglia tra le regioni in allerta gialla Codice arancione per parte della Toscana Maltempo | protezione civile | previsioni meteo

Codice arancione nel settore Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Toscana . allerta gialla per altre regioni fra cui la Puglia (immagine home page tratta ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 6 gennaio, per sedici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

Vento a Bergamo - forti raffiche fino a 50 chilometri all’ora

IL METEO. Recinzioni di un cantiere in mezzo alla carreggiata in via Frizzoni e alberi pericolanti nella Bassa e in Val Serina. Le previsioni per le ... (ecodibergamo)