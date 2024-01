Venezia | il testimone che ha allertato il 112 | «Ha chiuso sua figlia fuori dalla finestra e ho chiamato i carabinieri | poi l’ha buttata giù»

Leggi su open.online

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un orrore impossibile da immaginare, quello a cui ha assistito Cesare Sera nella giornata di ieri, 5 gennaio, quando un uomo ha gettato suadi cinque anni dal terrazzo del primo piano di una casa a Cinto Caomaggiore, in provincia di. «di sotto!di sotto!»: le urla udite continuano a risuonare nella mente di Sera. Che, a margine di una notte insonne, ha raccontato la sua dolorosa esperienza al Corriere: «Io correvo per le scale e avevo appena. Erano le 22.40 circa, quando il papà della piccola ha iniziato a gridare, eradi sé. Diceva cose senza senso, tipo: adesso chiudo gli occhi e moriamo tutti. Secondo me parlava al telefono con la moglie o ex moglie, non lo so. ...