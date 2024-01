Vela | Mondiali ILCA 6 | Rindom al comando dopo quattro prove | azzurre fuori dalla top20

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Va in archivio una seconda giornata particolarmente intensa ai Campionati2024 del singolo femminile6, in programma nelle acque argentine di Mar del Plata fino a mercoledì 10 gennaio e valevole anche come evento globale di qualificazione olimpica per Parigi 2024 (in palio 7 carte non nominali tra i Paesi non ancora qualificati).un day-1 condizionato dal maltempo, in cui si è disputata una sola prova, quest’oggi gli organizzatori sono riusciti a completare tutte e tre le regate previste per ciascuna flotta riportandosi in pari con il programma iniziale. Passo indietro purtroppo in ottica medaglie per l’Italia, attualmentedella generale quando mancano un massimo di setteprima della Medal Race. Silvia Zennaro è diventata la ...