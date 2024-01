Varrese parla del suo passato in Carabinieri ma Vittorio è convinto fosse arruolato nell’arma

Mentre Beatrice balla va durante la festa , Varrese e Garibaldi non hanno perso occasione per sparlare di lei: "Donna libera e poi..." L'articolo ... (novella2000)

Dopo una lunga serie di proteste, durate per due mesi se non tre, finalmente il Grande Fratello 2023 si è deciso a dare una strigliata a ... (tuttivip)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Anche se non più in casa , Beatrice continua ad essere al centro dei dialoghi di Varrese e Garibaldi che l'hanno accusato della spesa L'articolo ... (novella2000)

Sipersino di Scarlett Johansson. Grande Fratello: francamente é molto più grave cercare di ...offende verbalmente Beatrice dal primo giorno e lo difendono. Anita denigra e minaccia ...Le clip del reality show Nella clip caricata su Mediaset Infinity Massimilianocon Monia La FerraraFervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 8 gennaio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, l' ex tronista Eugenio Colombo ha rivelato il suo pensiero ...Durante la cena di compleanno, Varrese ha fatto un discorso ai suoi compagni d'avventura: 'Ho sempre cercato di dare agli altri' ...