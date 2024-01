Vannacci | un istant book confuta punto per punto le asserzioni retrive e razziste del generale

(Di sabato 6 gennaio 2024) Giunge da Verona la notizia dell'annullamento dell'annunciata presentazione del libro di Roberto, Il mondo al contrario , per "Motivi di ordine pubblico". Non sfuggirà l'ironia della ...

Orbene, di recente è uscito una sorta di instant book che intende rispondere al- pensiero: Il mondo per il verso giusto. Le cose come stanno , di Michele Monina, edito dal gruppo editoriale ...Orbene, di recente è uscito una sorta di instant book che intende rispondere al- pensiero: Il mondo per il verso giusto. Le cose come stanno , di Michele Monina, edito dal gruppo editoriale ...Giunge da Verona la notizia dell’annullamento dell’annunciata presentazione del libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, per “Motivi di ordine pubblico”. Non sfuggirà l’ironia della motivazio ...