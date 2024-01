Vannacci | il generale verso la candidatura con la Lega | Salvini commissiona un sondaggio

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si fanno sempre più insistenti i rumors sullaalle Europee con ladelRoberto. A quanto apprende l’agenzia AdnKronos da fonti informate, l’inserimento del suo nome nelle liste del Carroccio è estremamente probabile, se non addirittura già deciso: nello specifico, l’attuale capo delle Forze operative terrestri dell’esercito – autore del discusso best-seller Il mondo al contrario, colmo di tesi omofobe e retrograde – dovrebbe correre nel collegio dell’Italia centrale, che comprende Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Secondo un retroscena di Repubblica, il segretario leghista Matteo– principale sponsor della– ha persino chiesto unriservato per stimare il peso elettorale della presenza di ...

A certificare come ilsia arrivato molto dopo e fuori tempo massimo. L'intuizione Resta che la piccola rivoluzione televisiva si era compiuta e indietro non si sarebbe tornati. Che ...Monina termina il capitolo introduttivo ponendo alcune domande dirette al, quindi, mosso come tanti dall'indignazione, adotta un chiaro principio: viviseziona il testo di, ...Giunge da Verona la notizia dell’annullamento dell’annunciata presentazione del libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, per “Motivi di ordine pubblico”. Non sfuggirà l’ironia della motivazio ...CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Clara Abatangelo, il generale e la "libbraia" (come ama definirsi lei, con due "b") e titolare della libreria Ubik dentro le mur ...