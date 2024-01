Vandalizzata una targa dedicata alla senatrice Segre | Gesto da imbecilli

E' stataa Saltrio, in provincia di Varese, la targa posta il 25 aprile 2022 accanto ascultura per ricordare il passaggio di Liliana Segre e di suo padre in fuga verso la Svizzera. Il nome ...targa dedicata a Liliana Segre , situata a Saltrio (Varese) accanto ascultura per ricordare il suo passaggio mentre fuggiva verso la Svizzera insieme al padre, è stata. Il nome della senatrice a vita è stato infatti cancellato con un oggetto appuntito. ...La targa commemorativa posta a Saltrio, in provincia di Varese, il 25 aprile 2022 per ricordare il passaggio di Liliana Segre e suo padre in fuga verso la Svizzera, è stata vandalizzata.E' stata vandalizzata a Saltrio, in provincia di Varese, la targa posta il 25 aprile 2022 accanto a una scultura per ricordare il passaggio di Liliana Segre e di suo padre in fuga verso la Svizzera.