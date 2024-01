Valletta | “Latina scalo ha bisogno di un presidio di polizia ferroviaria”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 gennaio 2024), 6 gennaio 2024- “Come anticipato in occasione del consiglio comunale dello scorso 28 dicembre, come gruppo consiliare Lega Salvini Premier abbiamo attivato la filiera istituzionale per richiedere al Ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni l’istituzione di undellapresso la stazione di”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale e capogruppo Lega, Vincenzo. “Riteniamo sia un’azione necessaria per assicurare sicurezza e serenità- continua- ai circa 15mila pendolari che quotidianamente transitano presso il nostroferroviario, uno snodo importante che funge da interconnessione tra due regioni, la Campania e il Lazio, e tra due delle città più grandi ...