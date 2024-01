“Utilizziamo gli insetti per creare eco imballaggi in bioplastica”

(Di sabato 6 gennaio 2024)perplastica biodegradabile? Può sembrare futuristico, se non impossibile, invece è il risultato dello studio PRIMA Fedkito, coordinato dall’Università di Pisa. I ricercatori hanno creato dei nuovialimentari, studiando il potenziale di un materiale innovativo, il chitosano, ottenuto dall’esoscheletro delle mosche soldato, e degli oli essenziali. Un ulteriore salto di qualità è stato raggiunto attraverso l’integrazione di biosensori, ponendo le basi per un controllo avanzato della presenza di contaminanti nei materiali. In questa intervista, la Professoressa Barbara Conti, autrice dello studio, ci guida attraverso le fasi di questa ricerca rivoluzionaria, che potrebbe cambiare il modo in cui concepiamo glialimentari e affrontiamo le sfide della sostenibilità ...

