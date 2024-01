Usi civici a Civitavecchia | Marino Lega | “Importante vittoria per il Comune e i cittadini”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 gennaio 2024), 6 gennaio 2024 – “Esprimo la mia soddisfazione, in qualità di Consigliere Deto, per l’sentenza del magistrato dr Perinelli, che il 27 dicembre scorso ha confermato l’inesistenza dei gravami di usisu Tenuta delle Mortelle, per un consistente numero di ricorrenti abitanti in via Berlinguer e vie limitrofe. La motivazione è ormai sempre la stessa, ribadita in oltre quindici sentenze e nelle relative perizie dei CTU, e vale, lo sappiamo dai documenti, per tutta Tenuta delle Mortelle. La soddisfazione per il sottoscritto, per ile per i comitati è comunque grande perché sono ben ottantuno i ricorrenti i cui terreni sono stati dichiarati “allodiali”. Ringraziamo il Sindaco e l’Avvocatura delche ha preso la difesa gratuita in in sostegno di ...