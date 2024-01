“Usa la retorica della Germania nazista” | Biden all’assalto di Trump La Corte suprema si occuperà della candidabilità dell’ex presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) “Usa la“, “abbraccia la violenza politica” e, dopo aver istigato l’assalto al Capitol, prepara un nuovo “assalto alla democrazia” promettendo “vendetta e castigo” per gli anni a venire. Ildegli Stati Uniti Joeinfiamma la campagna elettorale incipiente per le primarie repubblicane e mette nel bersaglio il suo avversario numero uno, di ora e di sempre, Donald. Un attacco verbale che viene definito senza precedenti nelle stesse ore in cui l’ex capoCasa Bianca ha saputo che la Procura di New York vuole chiedergli un risarcimento di 370 milioni nel processo civile per gli asset gonfiatisua holding e che la ...