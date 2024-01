Usa | folla usa l’auto come ariete e saccheggia una panetteria – Video

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un centinaio di individui a Compton, nella contea di Los Angeles, hannoto nella notte di martedì unacausando danni per centinaia di migliaia di dollari. Gli assalitori, riferisce la Cbs, hanno utilizzatoper sfondare l’ingresso del negozio Ruben’s Bakery & Mexican Food, situato su N. Santa Fe Avenue. Un’indagine è in corso per trovare il proprietario della macchina e individuare le persone che hanno partecipato all’assalto. I filmati della sorveglianza all’esterno dellamostrano una Kia bianca che sbatte contro l’ingresso due volte, mentre è in retromarcia, pochi istanti prima che lasi riversi all’interno del negozio. Le telecamere all’interno del negozio mostrano gli assalitori che ...

Appena gli agenti sono arrivati sul posto la folla si è dispersa rapidamente e non sono stati effettuati arresti. Il video dell'auto utilizzata come ariete è diventato virale sui social. (Adnkronos) – Un centinaio di individui a Compton, nella contea di Los Angeles, hanno saccheggiato nella notte di martedì una panetteria causando danni per centinaia di migliaia di dollari. Gli assali ...