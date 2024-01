Usa | fissata l’esecuzione di Kenneth Smith | sarà il primo giustiziato con ipossia da azoto Gli esperti Onu | “Morte dolorosa e umiliante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Alla fine, come si temeva,tramiteda, un metodo brutale e mai sperimentato prima d’ora sugli esseri umani, inutilizzato anche per l’abbattimento di animali a causa della sua atrocità. Questo è il futuro che il prossimo 25 gennaio attenderà, cittadino statunitense 58enne condannato in via definitiva per un omicidio risalente al 1988, nei confronti del quale, la governatrice dello stato dell’Alabama Kay Ivey (repubblicana), ad ora, non ha avuto alcun tipo di ripensamento pur possedendo i poteri per evitare che l’uomo vada incontro al destino che lo aspetta concedendogli la grazia. Sulla vicenda, in seguito a diverse denunce di associazioni di avvocati e organizzazioni per i diritti umani locali, sono intervenuti anche gli ...