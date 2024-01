Usa | Blinken | Evitare escalation Israele - Libano | Abbattuto drone Houthi sul Mar Rosso

30 nov 22:22 Israele : liberati altri sei ostaggi Sei ostaggi israeliani sono stati rilascia ti da Hamas e sono sulla via per Israele . Lo ha annunciato ... (247.libero)

Proprio in questi giorni è in corso la quinta missione del segretario di Stato, Antony, in Medio Oriente dall'inizio della crisi. Ieri, il capo della diplomazia di Washington ha ...Lo ha detto il segretario di StatoAntony, sottolineando che 'stiamo esaminando le vie diplomatiche per cercare di dissipare queste tensioni'. Il segretario americano, che ha incontrato ...Medioriente, Antony Blinken incontra ministro esteri turco Fidan 06 gennaio 2024 Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan… Leggi ...Il Dipartimento di Stato contro il dittatore di Managua che ha arrestato 19 operatori pastorali solo nelle ultime due settimane. L’Azerbaigian per la prima volta nel rapporto sulla libertà religiosa ...