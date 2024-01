Usa | aereo perde in volo il portellone | il Boeing 737 dell' Alaska Airlines costretto all’atterraggio d’emergenza a Portland- VIDEO

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ildi emergenza cede e il737-9 max èall'atterraggio d'emergenza a, nell'Oregon. Le immagini sono state riprese da uno dei passeggeri, che poi lo ha postato su Tik Tok, rendendolo virale in tutto il mondo. Fortunatamente passeggeri, piloti e funzionari stanno be

Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d’emergenza poco dopo il decollo da Portland , in Oregon, in seguito al distacco di un ... (feedpress.me)

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Incidente all'aeroporto di Tokyo:in fiamme sulla pista. FOTO A bordo c'...Il giorno prima a Beirut erano stati uccisi da un attaccosei funzionari di Hamas. Ma la rivendicazione non è ritenuta sufficiente per scagionare gli. Al contrario, il presidente Raisi ha ...Alaska Airlines, terrore in volo: si stacca il portellone e parte della fusoliera, panico a bordo di un Boeing 737. La Compagnia: “Li fermiamo tutti” ...Un volo dell’Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza a Portland, nell’Oregon perché un finestrino e un pezzo della sua fusoliera sono esplosi a mezz’aria poco dopo il decollo. Un pas ...