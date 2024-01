Uomini e Donne | Emanuela Malavisi | “Speravo in un’uscita da favola dal programma e invece è stata una cacciata”

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 gennaio 2024), protagonista dell’attuale stagione del dating show di Maria De Filippi, ha lasciato ilinsieme a Marco Antonio Alessio. Reduce dall’esperienza televisiva aha rilasciato un’intervista esclusiva a TAG24 in cui ha raccontato di ricevere tanti commenti negativi dagli utenti del web, specie per il suo aspetto: Oggi sono un po’ crollata, ho visto tantissimi commenti negativi…Sul lato estetico, cioè è una cosa che proprio mi distrugge sai perché? Perché non stavo facendo un concorso di bellezza, non ho fatto Miss Italia. Discutete magari dei discorsi che ho fatto, discutete magari i comportamenti che ho avuto, ma sul lato estetico proprio, quanta superficialità? Ci fermiamo ancora a “Tu non sei abbastanza per lui“, “Lui è più bello“. ...