Un weekend di benessere in Alto Adige è quello che ti serve per sopravvivere al rientro

Leggi su gqitalia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Che si tratti di un periodo molto stressante o delal lavoro dalle feste natalizie, unrilassante è sempre una buona idea. A dire il vero io per molto tempo sono stato quel tipo di viaggiatore che cerca di riempire ogni ora di vacanza con un’attività diversa. Poi a un certo punto ho capito che stavo replicando anche in ferie lo stesso stile di vita isterico dei giorni lavorativi e ho cambiato rotta. Quindi spazio alla scoperta, sì, ma anche al relax vero,che ti rigenera mente e corpo, alla conquista - perché sì, non è più naturale per noi - del dolce far nulla. Viaggio ad Aruba, ma scordatevi i fenicotteriNatura incontaminata e avventura fuori dagli itinerari più scontati di Aruba tra murales, trekking tra i cactus e *wreck diving* I migliori hotel con spa in Italia dove fare il pieno di ...