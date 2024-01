Un pranzo stellato per 200 senzatetto Milano rinnova la tradizione

(Di sabato 6 gennaio 2024) AGI - È tornata la Befana del Clochard: 200hanno pranzato in uno degli alberghi più lussuosi di, il Principe di Savoia, serviti da personaggi istituzionali e da testimonial dei City Angels. Quest'anno alla festa, in qualità di camerieri, più personaggi dello spettacolo e meno personaggi delle istituzioni rispetto all'anno scorso quando a servire ai tavoli furono i candidati lombardi alle elezioni regionali. Presenti oggi con la pettorina dei City Angels, Alberto Fortis, Tessa Gelisio, Susanna Messaggio, Franco Mussida, Omar Pedrini, Cochi Ponzoni, Edoardo Raspelli, Ivana Spagna, Alviero Martini. Per quanto riguarda il mondo istituzionale, rappresentato in modo bipartisan, hanno fatto da camerieri gli eurodeputati Angelo Ciocca della Lega, Maria Angela Danzi' del M5S, il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, ...

Per l'occasione arriverà da Montecarlo lo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, per preparare il: sarà une vegetariano'. Lo comunicano i City Angels,...Mettici l'anima anche tu, regalando a chi ami untra le mura della spettacolare Villa Crespi'.È tornata la Befana dei clochard: 200 senzatetto hanno pranzato in uno degli alberghi più lussuosi di Milano, il Principe di Savoia, serviti da personaggi istituzionali e da testimonial dei City Angel ...Suonerà la band degli Alta Moda. I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan. Sono presenti in 20 città italiane e a Lugano e Chiasso, in Svizzera, per un totale di oltre 600 ...