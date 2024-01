Un Posto al Sole | anticipazioni delle trame per le puntate dall’8 al 12 gennaio 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ecco cosa succederà questa settimana a Unalper lein onda su Rai 3 dall'8 al 12Ecco ledi Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Leci svelano cosa succederà nella settimana che va dall'8 al 12. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Unaldella settimana Raffaele affronta Ferri e Marina. Nunzio flirta con Diana per dimenticare Rossella. Mariella vuole vendicarsi di ...

Alessandro D’Ambrosi : L’Attore che veste i panni di Giancarlo in Un Posto al Sole, è diventato molto amato dal pubblico. Ecco cosa c’è da sapere ... (uominiedonnenews)

casting aperti per la serie Rai Un Posto al Sole alla ricerca di uomini e donne di età compresa dai 18 ai 75 anni. Nuovi casting per gli episodi ... (2anews)

Alla fine Speranza ha avuto il coraggio di rivelare tutto al padre padrone, e ha deciso di abbandonare il tetto familiare per andare a vivere con ... (ilfoglio)

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai Tre lunedì 8 gennaio , Diego dopo aver ricevuto una chiamata da Ida, andrà in paranoia, ... (anticipazionitv)

Alla fine sono le piemontesi a prevalere diquattro lunghezze, la conseguenza del gap maturato ...i cambi di Cuccarini che cerca di rimescolare le carte con Muzi e Madan in campo aldi ...Il recente ingresso di Rosa nella nuova sigla di Unalsembra confermare il fatto che verrà dato ampio spazio a questo personaggio nel 2024. Le nuove anticipazioni rivelano però che, al momento, le attenzioni saranno tutte rivolte verso ...Il Monza espugna lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone imponendosi 3-2 nella gara della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Raffaele Palladino sale così al decimo posto con 25 punti mentre quell ...Per il terzo anno consecutivo, i Giovani per la Pace sono tornati ad Atene nel periodo di Natale. Destinazione: il campo profughi di Schisto, alla periferia della capitale greca, ...