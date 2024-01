Un Paese senza un giudice a Berlino

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si possono esprimere dalle opinioni diverse fino alle critiche più dure nei confronti di Giorgia Meloni. Ci mancherebbe altro. Ad esempio, almeno per ora, sulle tasse da un governo di destra -centro ci si sarebbe aspettato qualcosa di più per il già tartassato ceto medio. Come pure sarebbe stato meglio impuntarsi nella trattativa sul nuovo di patto di stabilità con Germania e Francia che non sul Mes. O, ancora, è paradossale sostenere che nella riforma del premierato presentata dal governo il Capo dello Stato non perda qualche prerogativa: se così fosse, se nel nuovo quadro istituzionale ci fosse ancora posto per governi del Presidente sostenuti da maggioranze diverse da quelle uscite dalle urne, allora non si capirebbe davvero lo scopo della suddetta riforma. Insomma, ogni riserva è lecita. Non è, invece, legittimo adombrare ogni piè sospinto un svolta autoritaria nel ...