Un nuovo rinascimento per l’IA | non a caso in Italia Scrive Paolo Benanti

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’intelligenza artificiale, o meglio, le intelligenze artificiali sono una famiglia di tecnologie molto diverse tra di loro con applicazioni distinte. L’utilizzo del termine al plurale è giustificato anche alla luce dell’AI Act, nel quale si considera come tema centrale non la tecnologia in sé ma gli effetti che questa ha sulla società civile. In occasione del G7 a guidana, che tra i principali temi mette al centro proprio l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni, è necessario soffermarsi sui possibili effetti sociali di questa tecnologia, che si possono suddividere in tre diversi ambiti: le potenzialità della ricerca scientifica per l’innovazione; l’impatto sul mondo del lavoro; l’impatto sociale sulla formazione dell’opinione pubblica e sulla coesione sociale. Per quanto riguarda il primo elemento, evidentemente la ricerca scientifica necessita di ...