Un libro di Helmut Schoeck sulla potenza distruttiva dell’egualitarismo

(Di sabato 6 gennaio 2024) In un aureo volume uscito nel 1957, "Democrazia e definizioni", Giovanni Sartori forniva due interpretazioni del principio di eguaglianza, confliggenti radicalmente. Da un lato, può intendersi come una “circolazione aperta”, “un sistema di mobilità tale che ognuno (…) sia messo in condizione di sviluppare le sue capacità”: tale è la visione liberale che, in fondo, mira ad allevare “aristocrazie qualitative” tramite la libertà. All’opposto risiede invece una concezione dell’eguaglianza molto diversa, in quanto si prefigge di uniformare, livellare, appianare tutto: questa eguaglianza è vorace, poiché l’obiettivo è l’omogeneità assoluta. Alla radice della seconda interpretazione non è difficile scorgere un sentimento che pochi ammetteranno, in quanto negativo per costituzione (e dunque non socialmente lodevole), ma che ne è invece il motore: l’invidia....