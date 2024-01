Un dispositivo subacqueo per studiare la Terra dai fondali marini

(Di sabato 6 gennaio 2024) Avere informazioni in tempo reale perla struttura della, i disastri naturali, gli oceani e le aree marine in profondità e, non ultimo, supportare gli studi sul clima: queste e infinite altre le potenzialità dello Smart Cable, uninnovativo installato da un team di ricercatori e tecnologi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel settore occidentale del Mar Ionio, al largo della Sicilia orientale.Lo Smart Cable (Science Monitoring And Reliable Telecommunications) - informa l'Ingv - è un prototipo costituito da un cavo di circa 21 km comunemente usato per le telecomunicazioni, equipaggiato con 3 ripetitori tecnologicamente sofisticati e distanziati a 6 km l'uno dall'altro in grado di misurare tutte le variabili ambientali e sismologiche in real time. Lo Smart ...

Avere informazioni in tempo reale per studiare la struttura della Terra , i disastri naturali, gli oceani e le aree marine in profondita’ e, non ... (ildenaro)

... i disastri naturali, gli oceani e le aree marine in profondita' e, non ultimo, supportare gli studi sul clima: queste e infinite altre le potenzialita' dello Smart Cable , un...... i disastri naturali, gli oceani e le aree marine in profondita' e, non ultimo, supportare gli studi sul clima: queste e infinite altre le potenzialita' dello Smart Cable , un...Una semplice analisi della saliva per capire in anticipo eventuali problemi a cui va incontro un atleta e prevenirli. Una rivoluzione per la medicina sportiva e la prevenzione dei disturbi fisici degl ...Lo Science Monitoring And Reliable Telecommunications (SMART) Cable, un dispositivo subacqueo innovativo installato da un team di ricercatori e tecnologi Lo smart cable dell’Ingv per osservare la Terr ...