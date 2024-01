Un disastro e Belen scende in strada a spazzare via l' acqua | il dramma sui social

È un video ben diverso dai soliti quello che Belen ha postato poco fa su Instagram. In questi giorni la showgirl si trova in Argentina , sua terra ... (today)

Per Belen Rodriguez quello in Argentina è un soggiorno tutt'altro che spensierato. Nella sua terra d'origine con il compagno Elio Lorenzoni e i ... (liberoquotidiano)

'Tempesta di fulmini, un. Migliaia di persone bloccate a casa. Fortunatamente stiamo tutti bene', scrive Belén Rodriguez postando su Instagram un video in cui spala l'acqua che ha invaso la villa, a Reta (Buenos ...La showgirl: "Tempesta di fulmini, un. Per fortuna stiamo bene"Rodriguez ha postato un video su Instagram mentre spazza via l'acqua nella sua casa in Argentina dopo un nubifragio che ha colpito ll'area di Reta. "Un ...Il sogno di un vita: realizzato, ma poi dimenticato. Paradossale, ma cruda realtà. Già, perché gli «smemorati» che dimenticano di ritirare le somme vinte alla Lotteria Italia sono molti di più di quan ...Il maltempo ha colpito la casa in Argentina di Belen Rodriguez, che si è ritrovata a spazzare l'acqua in prima persona.