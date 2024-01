Un anno per gli animali | dal micio Freddy al cagnolino Cooper | le vite salvate nel 2023

Il comportamento dei co inquilini verso l'uscita di Beatrice non ha convinto Greta Rossetti: "Non stanno male per lei" L'articolo Greta critica i ... (novella2000)

... cheora ha portato il prestito di Huijsen non senza polemiche ma che difficilmente potrà regalargli giocatori importanti. Josè Mourinho ricomicia l'da dove l'aveva finito, con la ...Come anticipato pochi giorni fa, il 2024 sarà unpiuttosto complicatoApple . Secondo il New York Times, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dovrebbe avviare un' indagine antitrust contro l'azienda di Cupertino. Sotto la lente ...«Botti e concerto per l’addio». Il 31 dicembre del 1995 - per annunciare il primo Capodanno in piazza mai organizzato nell’isola, La Nuova Sardegna dedicò un piccolo spazio nella pagina interna della ...A sessantanove anni, dunque, una volta in pensione (lavorò per l’Agenzia ebraica per salvare le comunità ancora in pericolo nel mondo arabo e nell’Europa orientale e per la Ort, la scuola di ...