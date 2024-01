Ultime Notizie Roma del 06-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione eh buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in primo piano un’altra notte di bombe sulla striscia di Gaza il bilancio di almeno 21 morti riferisce la TV panaraba Al Jazeera intanto nella giornata di oggi il capo della diplomazia Mary Antony blinken tra in Turchia prima tappa di un turno dei giornali in viaggio in Medio Oriente che lo porterà in Israele nella cisgiordania occupata nel catarro per invocare i maggiori aiuti a Gaza e parlare di come evitare una conflagrazione dei tre mesi dopo l’inizio della guerra tra Israele e hamas Israele affettato perché gli attacchi nel sud del Libano dopo che circa 40 gradi sono stati lanciati nel nord Questa mattina non è nato l’esercito a fermando che tu eri da combattimento attaccato una serie di siti gestiti Dai sbolla andiamo degli Stati ...