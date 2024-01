Ultime Notizie Roma del 06-01-2024 ore 13 | 10

(Di sabato 6 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il capo della delegazione negoziale o ti Mohamed abdul-salam ha incontrato questa settimana Mirano Mohamed galiba importante membro del consiglio della sura iraniana il ministro degli Esteri italiano italiano e altri funzionari per discutere delle politiche contro il breve lo scrive Jerusalem post nei giorni scorsi ha rilasciato dichiarazioni sugli attacchi Uti alle navi nel Mar Rosso minaccia Israele Ciò significa che il suo incontro con gli iraniani questa settimana importante commenta il quotidiano israeliano voltiamo ora pagina cronaca incidente mortale questa mattina lungo statale 195 a Capoterra un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi finendo il mare Il conducente è morto sul corpo l’incidente avvenuto poco prima delle 8 all’altezza della Maddalena spiaggia è un ...

Roma dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio il numero 2 nasale a Lauri è stato ucciso in un attacco ... (romadailynews)

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Non solo il pandoro e ...Torino - Napoli: lesulle formazioni Nella sfida con il Napoli Juric potrà contare anche su Vlasic . Il croato si è completamente ripreso dalla botta rimediata a Firenze ed insieme a ...L'Epifania non porta con sé solo i doni della Befana, ma anche nuovi affari di calciomercato con la Serie A che si è dimostrata subito molto attiva. Ieri la Roma ha preso ...L'ultima copertina del New Yorker intitolata 'Deadline', sulla ricerca di equilibrio fra vita privata e lavoro, ha suscitato diverse riflessioni.