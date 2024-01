Udinese-Lazio | probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

(Di sabato 6 gennaio 2024) La rotonda affermazione di sabato scorso contro il lanciatissimo Bologna ha risollevato unin evidente affanno, che ha ritrovato i tre punti mancanti da quasi due mesi. Sarà un mese di gennaio particolarmente complesso per i friulani, che dovranno affrontare in sequenza, Fiorentina...

Riprendono gli allenamenti a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. All’appello mancavano Immobile e Luis Alberto , entrambi ai box per problemi ... (sportface)

Ancora due allenamenti, poi la Lazio di Sarri scenderà in campo per sfidare l’Udinese. Il tecnico dovrà certamente fare a meno di Immobile e Luis ... (sportface)

L’Udinese per allontanare la zona retrocessione, la Lazio per continuare la rincorsa all’Europa. Tre punti importanti, per obiettivi diversi, in ... (calcioweb.eu)

ROMA - Felipe Anderson resta . Ma il colpo di scena non è che lanon lo venderà, è che se lo terrà rinunciando a guadagnarci nonostante la deadline del ...pure una chance tutta sua tra, ......6 gennaio 15.00 Dazn Lecce - Cagliari 6 gennaio 18.00 Dazn Sassuolo - Fiorentina 6 gennaio 20.45 Dazn Sky Empoli - Milan 7 gennaio 12.30 Dazn Sky Torino - Napoli 7 gennaio 15.00 Dazn...Dove e come vedere Udinese-Lazio di Serie A, nell'ultimo turno del girone di andata, le probabili formazioni e il pronostico della partita.Il tecnico non vuole stravolgere l’attacco e Lotito non lo venderà nonostante il rischio di perderlo a zero alla fine della stagione. Rieccolo da falso nueve, in allenamento sta facendo il centravanti ...