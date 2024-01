Udinese | Cioffi | “Giannetti innesto importante | domani gioca Okoye”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il tecnico dell’ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: “L’arrivo diper noi. Fornirà un’ottima alternativa a Kabasele e Masina. E’ untore di grande esperienza e che hato tanto in carriera. Ci darà una grande mano”. Sulle scelte di formazione e gli infortuni: “Samardzic vedo come si allena e merita di essere convocato e dire. Vedròse dall’inizio o meno. Davis è tornato dall’infortunio ed è a disposizione. Sarà come un acquisto di gennaio per noi. Brenner starà fuori ancora per un po’ di tempo. Zemura ha avuto un infortunio delicato e tornerà in gruppo settimana prossima”. SportFace.

- Lazio: le ultime notizie sulle formazionidovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Bologna, con Pereyra a supporto di Lucca , ancora in gol contro i felsinei. A ...Manca l'ultimo ok dell'per il via libera definitivo: si attendono, intanto, le decisioni diin vista del match contro la Lazio sulla convocazione di Samardzic'. CalcioNapoli24.it è ...Dopo la netta vittoria per 3-0 sul Bologna l'Udinese è pronto a scendere in campo in vista della sfida contro la Lazio in programma domenica 7 gennaio alle 15.00. In vista della sfida ...