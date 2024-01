Ucraina | Zelensky | “2024 decisivo | resistere ora per vincere la guerra”

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – ”Ilsarà un anno” per l’e ”quest’anno significaper l’intera”. Volodymyr, presidente dell’, delinea così l’anno che attende il paese, indalla Russia dal febbraio 2022. Il conflitto, da mesi, è caratterizzato da un braccio di ferro lungo il fronte. La controffensiva di Kiev non ha sfondato, Mosca può contare su un serbatoio praticamente illimitato di uomini. Sebbene la qualità dei reparti russi non sempre sia all’altezza, il numero garantisce una forza d’urto notevole e consente di attuare una pressione costante soprattutto nell’orientale. Kiev nelle ultime settimane ha colpito con raid che sono arrivati in territorio russo, ...

Volodymyr, presidente dell', delinea così l'anno che attende il paese, in guerra dalla Russia dal febbraio 2022. Il conflitto, da mesi, è caratterizzato da un braccio di ferro lungo ......Federazione Russa ha colpito per la prima volta il territorio dell'con missili ricevuti dalla Corea del Nord , ha denunciato Mykhailo Podolyak , consigliere del presidente Volodymyr''Il 2024 sarà un anno decisivo'' per l'Ucraina e ''resistere quest'anno significa resistere per l'intera guerra' '. Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, delinea così l'anno che attende il pae ...Guido Crosetto non sa più come dirlo nelle riunioni di governo, ai vertici europei, ai summit della Nato, agli incontri diplomatici: «È una favola immaginare l’Occidente come una sorta di Hulk impegna ...