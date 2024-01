Ucraina | sindaco Modena verso revoca sala per convegno filorusso su Mariupol

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Martedì proporrò alla Giunta comunale di prendere in considerazione ladel noleggio dellacivica di via Viterbo per l’appuntamento del 20 gennaio su”. Lo annuncia ildiGian Carlo Muzzarelli, spiegando come “le informazioni che stanno emergendo nel dibattito nazionale che si è sviluppato in questi giorni offrono elementi di riflessione non disponibili quando gli uffici hanno preso in esame la domanda, pur presentata nel rispetto del regolamento comunale”. In particolare, spiega Muzzarelli, è emerso che “il profilo di alcuni dei relatori, come evidenziato dagli organi d’informazione, non è sempre coerente con l’impegno sottoscritto a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Repubblica Italiana e, segnatamente, il divieto di professare ...