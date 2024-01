Ucraina | la previsione | “Russia rischia 500mila soldati morti entro il 2024”

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) –il, se letra le file dell'esercito di Mosca continueranno con questo ritmo, ladi perdere oltreuomini in. Questa la tragicadel ministero della Difesa britannico, che spiega come il numero deirussi uccisi in media ogni giorno inè salito a