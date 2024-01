Ucraina distrugge centro di comando russo in Crimea

...sui contesti giuridici pertinenti - è l'appello finale del presidente - Quest'anno dobbiamo realizzare progressi tangibili verso l'utilizzo dei beni russi congelati a beneficio dell'. Contiamo ...L'operazione militare che stiamo conducendo inmira, tra l'altro, a preparare il Paese alla ... Questola natura stessa. L'uomo non è stato creato per consumare, per vedere il senso ...E’ stato un martellamento di colpi di mortaio quello subito ieri dalla regione di Kherson centrata da un missile e da 112 bombardamenti dei russi che hanno sparato 671 proiettili sparati da mortai, ca ...Il primo cittadino di Bologna si è messo in sella il giorno dell'epifania anche per festeggiare l'annuncio di una nuova Fondazione per la Casa dei Risvegli Luca de Nigris ...