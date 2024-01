Ucraina | dai mortai ai droni | contro Kherson pioggia di bombe russe

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 29 dicembre, in diretta. Kiev : «Almeno 18 morti nell'attacco russo, 108 i feriti» (corriere)

... bisogna intervenire con una riforma che diaindipendenzapartiti'. Rispondendo all'osservazione ... Mercoledì si voteranno alla Camera risoluzioni sul sostegno all', e come Pd 'abbiamo sempre ...E' stato un martellamento di colpi di mortaio quello subito ieri dalla regione di Kherson centrata da un missile e da 112 bombardamenti dei russi che hanno sparato 671 proiettili sparati da mortai, ...Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina anche nella mattina del 6 gennaio. Ecco le ultime notizie dal conflitto di oggi. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ...E' stato un martellamento di colpi di mortaio quello subito ieri dalla regione di Kherson centrata da un missile e da 112 bombardamenti dei russi che hanno sparato 671 proiettili sparati da mortai, ca ...