Ucraina | dai mortai ai droni | contro Kherson pioggia di bombe russe

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 29 dicembre, in diretta. Kiev : «Almeno 18 morti nell'attacco russo, 108 i feriti» (corriere)

Leggi anche, Zelensky: "2024 decisivo: resistere ora per vincere la guerra" Kiev: "Raid a Belgorod, inflitte perdite alla Russia" In"graduali avanzate russe", l'analisi degli 007 ...... consideratomedia di Tel Aviv una delle 'menti dietro la strage del 7 ottobre' è il bersaglio ... Barra dritta sue appello a Israele di preservare l'incolumità dei civili. Stizzita per le ...Mosca manda al fronte personale non specializzato, ci vorranno anni per ricostruire unità di elite ...''Il 2024 sarà un anno decisivo'' per l'Ucraina e ''resistere quest'anno significa resistere per l'intera guerra' '. Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, delinea così l'anno che attende il pae ...