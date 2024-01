Uccisi i responsabili del massacro del Kibbutz Be’eri

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno annunciato che il comandante del battaglione Nuseirat di Hamas, Ismail Siraj, e il suo vice, Ahmed Wahaba, sono statiin un attacco aereo stasera nella Striscia di Gaza. Il battaglione Nuseirat è responsabile delnele in altre comunità di confine del 7 ottobre, scrive il Times of Israel. L'articolo proviene da The Social Post.

