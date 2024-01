Tv in lutto | l’amato attore è morto insieme alle figlie in un incidente aereo

Leggi su tvzap

(Di sabato 6 gennaio 2024) Personaggi tv. . L’tedesco, le sue due giovanie il pilota sono morti in unvicino a un’isola del Mar dei Caraibi. L’annuncio della tragedia è stato dato dalla Polizia reale dell’isola caraibica di St. Vincent e Grenadine, come riportato da Variety e ripreso da Leggo. L’uomo aveva 51 anni ed era noto per essere stato il protagonista del telefilm Squadra Speciale Cobra 11 e del film Speed Racer.Leggi anche: Terribile frana in Italia: crollati massi giganteschi, strada ancora chiusa Leggi anche: Tragedia al mercatino di Natale, 17enne finisce in terapia intensiva: cosa aveva mangiato Leggi anche: Tragedia nello sport: il giovane campione muore in un terribileLeggi anche: Vede la bolletta e muore, tragedia in Italia: la cifra choc Christian ...