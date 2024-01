Tutte le nuove serie tv da non perdere

(Di sabato 6 gennaio 2024) Scopriamo insieme quali sono letv in uscita a gennaio 2024 sulla piattaforma streaming Netflix. Netflix, le uscite di gennaio 2024:letv da nonsu Donne Magazine.

Claudio Sgaraglia è il nuovo prefetto di Milano . Al suo posto, come capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, arriva da Napoli ... (ildenaro)

Dopo che l’edizione 2023 della Michelin Spagna / Portogallo si era conclusa con la promessa per quest’ultimo di avere un’edizione tutta sua, eccoci ... (linkiesta)

I consigli della Polizia di Stato che, attraverso i suoi canali social con l'hashtag #attentialle truffe , offre informazioni su come comportarsi e ... (repubblica)

Strage di Kerman, Isis rivendica Governo, Meloni: le priorità del 2024 sono semplificazioni e giustizia La conferenza stampa della premier toccale priorità del governo: no atasse, sì a ...Il 2023 si è concluso con la Borsa italiana che ha realizzato il miglior risultato dile ... per elezione, dovrebbe svolgere esattamente questo compito Nel 2023 ci sono state ben 36...Duplice omicidio nella stessa notte e nello stesso quartiere, Sant'Erasmo, a Naro, nell'Agrigentino. Le vittime sono le ..."Il meccanismo dei saldi è anacronistico: aveva senso tanti anni fa quando i lavoratori aspettavano la tredicesima per fare spese extra. Ma oggi predominano modelli di consumo diversi, più consapevoli ...