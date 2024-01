Tutta l' arte del Cav | dalle televendite all' hangar

(Di sabato 6 gennaio 2024) E’ stato curatore della raccolta d’di Silvio Berlusconi, il famoso “”, che contiene venticinquemila quadri che il defunto Cav. collezionava chiamando non i migliori gall... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - protesta in aule delle opposizioni. I deputati di Pd, M5S, Azione, Più Europa, Alleanza Verdi Sinistra hanno alza to ... (liberoquotidiano)

ROMA – “La vicenda di Paola Concia dimostra una cosa: il governo Meloni non ha compreso che ha il dovere di rappresentare tutta la nazione , non una ... (lopinionista)

...dell'africana contemporanea è pieno di speranza e porta venti positivi, creando un pubblico per una storia alternativa. C'è un pericolo globale nel fatto che l'Europa controlli e determini...... raffigurato nell'come nero. Dall'amministrazione comunale, la vicesindaco e portavoce del ... Infine oggi la Sanz ha dovuto rettificare sula linea, segnalando l'impresa che ha prodotto i ...Itinerario nella regione alla scoperta delle grandi esposizioni che si possono visitare oggi e domani. Dal divin pittore al contemporaneo ...Rimpianti "No, nessuno". E nostalgia "No, neppure quella". Sfodera tutta la sua saggezza Pino Ranieri, in arte "Ulisse", catanzarese, rievocando i suoi oltre 50 anni di attività musicale. Tutto iniz ...