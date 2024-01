Trump | “Biden è un pericolo per la democrazia”

(Di sabato 6 gennaio 2024) NEW YORK – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald(foto), ha affermato che l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe, è “un grandeper la” durante il suo raduno elettorale in Iowa, che ospitera’ il primo concorso per le nomine delle primarie presidenziali repubblicane del 2024 il 15 gennaio. “Ora abbiamo un presidente che rappresenta un grandeper la, lo e’ davvero. E’ unper laa un livello tale che poche persone hanno visto. Abbiamo il peggior presidente della storia. Abbiamo un presidente che non riesce a mettere insieme due frasi. Abbiamo un presidente che non riesce a scendere dal palco. Non riesce a trovare i gradini”, ha affermato l’ex presidente Usa. Dunque Donald ...

Continua il botta e risposta tra Joee Donald. Il Tycoon non ha apprezzato il duro attacco riservatogli dall'attuale presidente americano in merito all'assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio 2021 nonché l'accusa di ...Per il presidente Joe, Donaldrappresenta una minaccia alla democrazia posta da Donald, dimostrando l'urgenza, per la sua campagna, di rivolgersi direttamente al suo probabile avversario alle elezioni del ...[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) Biden lancia la sfida per la rielezione: “Trump minaccia la democrazia”]] In diversi stati americani ci sono azioni legali per squalificare Trump dalla corsa ...NEW YORK - L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), ha affermato che l'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, è "un grande ...